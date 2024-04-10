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Краснов Николай Иванович

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Место рождения

Томская область, Семилуженная волость, д. Бороковка

Дата рождения

05.05.1911

Дата смерти

13.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911

Отец: Краснов Иван Иванов

Мать: Краснова (Карасёва Шпакунова) Анна Иосифовна

Бракосочетание
01.03.1930

Жена: Краснова (Храбцова) Мария Федотьевна

Томск, город Томск, Томская область
Бороковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Томского района. Адрес проживания после брака село Бороковское.
Бракосочетание
29.11.1930

Жена: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
На момент брака ему 19 лет, ей 18 лет Семейное состояние: он- разведен, она-не состояла в браке. Бороковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Томского района. Адрес пр... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1931

Сын: Краснов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.01.1936

Сын: Краснов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1938

Сын: Краснов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Родился в селе Борисовка, Томского района , Томской области
Рождение ребёнка
09.06.1938

Сын: Краснов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1948

Сын: Краснов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.06.1952

Дочь: Галактионова (Краснова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Александровское, Томский муниципальный район, Томская область
На момент рождения родители проживали в селе Александровское, ул. Омутная №14
Смерть
13.04.1982
Александровское, Томский муниципальный район, Томская область

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