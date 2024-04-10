Краснов Николай Иванович
Место рожденияТомская область, Семилуженная волость, д. Бороковка
Дата рождения05.05.1911
Дата смерти13.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911
Бракосочетание
01.03.1930
Бороковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Томского района. Адрес проживания после брака село Бороковское.
Бракосочетание
29.11.1930
На момент брака ему 19 лет, ей 18 лет Семейное состояние: он- разведен, она-не состояла в браке. Бороковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Томского района. Адрес пр... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1931
Сын: Краснов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1936
Сын: Краснов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1938
Сын: Краснов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна
Родился в селе Борисовка, Томского района , Томской области
Рождение ребёнка
09.06.1938
Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1948
Сын: Краснов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Дочь: Галактионова (Краснова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна
На момент рождения родители проживали в селе Александровское, ул. Омутная №14
Смерть
13.04.1982