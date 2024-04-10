Краснова (Карасёва Шпакунова) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1909
Муж: Краснов Иван Иванов
Андреевка - Бороковка Фамилию Шпакунова получила получила в первом браке, в последствии овдовела
Рождение ребёнка
05.05.1911
Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов
Рождение ребёнка
22.06.1913
Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов
Фонд 527, опись 2, дело 879, лист 26 оборот 27
Рождение ребёнка
08.02.1917
Дочь: Краснова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов
д. Бороковка
Рождение ребёнка
04.02.1919
Дочь: Краснова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов
Бороковский
Смерть
Неизвестно