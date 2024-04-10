Краснова (Карасёва Шпакунова) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Карасёва Шпакунова) Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1909

Муж: Краснов Иван Иванов

Андреевка - Бороковка Фамилию Шпакунова получила получила в первом браке, в последствии овдовела
Рождение ребёнка
05.05.1911

Сын: Краснов Николай Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов

Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Краснов Артемий Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов

Фонд 527, опись 2, дело 879, лист 26 оборот 27
Рождение ребёнка
08.02.1917

Дочь: Краснова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов

д. Бороковка
Рождение ребёнка
04.02.1919

Дочь: Краснова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Краснов Иван Иванов

Бороковский
Смерть
Неизвестно

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