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Краснов Иван Николаевич

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Место рождения

село Борисовка, Туганский район, Томская область

Дата рождения

09.06.1938

Дата смерти

23.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1938

Отец: Краснов Николай Иванович

Мать: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Развод
19.02.1985

Жена: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
запись № 67, свидетельство 1-ОМ № 364146 запись № 67 , повторное свидетельство 1-ОМ № 254189
Развод
29.12.1998

Жена: Краснова Нелли Гавриловна

Томск, город Томск, Томская область
Запись № 332, свидетельство 1-ОМ № 278567
Смерть
23.07.2009
Томск, город Томск, Томская область

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