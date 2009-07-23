Краснов Иван Николаевич
Место рождениясело Борисовка, Туганский район, Томская область
Дата рождения09.06.1938
Дата смерти23.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна
Развод
19.02.1985
запись № 67, свидетельство 1-ОМ № 364146 запись № 67 , повторное свидетельство 1-ОМ № 254189
Развод
29.12.1998
Запись № 332, свидетельство 1-ОМ № 278567
Смерть
23.07.2009