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Краснов Николай Николаевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

16.09.1931

Дата смерти

28.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931

Отец: Краснов Николай Иванович

Мать: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Егорова (Краснова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Краснова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
28.11.2016
Томск, город Томск, Томская область
Запись акта о смерти № 5968 от 29.11.2016 года отделом ЗАГС г. Томска

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