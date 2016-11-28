Краснов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1931
Дата смерти28.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Егорова (Краснова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Краснова Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.11.2016
Запись акта о смерти № 5968 от 29.11.2016 года отделом ЗАГС г. Томска