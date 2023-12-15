Краснова (Храбцова) Мария Федотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1930
Томск, город Томск, Томская область
Бороковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Томского района. Адрес проживания после брака село Бороковское.
Смерть
Неизвестно