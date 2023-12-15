Краснова (Храбцова) Мария Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Храбцова) Мария Федотьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.03.1930

Муж: Краснов Николай Иванович

Томск, город Томск, Томская область
Бороковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Томского района. Адрес проживания после брака село Бороковское.
Смерть
Неизвестно

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