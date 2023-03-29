Исламов Наиль Талгатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1962
Бракосочетание
21.07.1984
Жена: Исламова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
07.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исламова Наталья Юрьевна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1987
Дочь: Исламова Шипп Мария Наилевна
Мать ребёнка: Исламова Наталья Юрьевна
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область