Исламов Наиль Талгатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламов Наиль Талгатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1962

Отец: Исламов Талгат Исламович

Мать: Исламова Венера Маратовна

Бракосочетание
21.07.1984

Жена: Исламова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
07.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исламова Наталья Юрьевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1987

Дочь: Исламова Шипп Мария Наилевна

Мать ребёнка: Исламова Наталья Юрьевна

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
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