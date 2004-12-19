Исламова (Шамратова) Венера (Винера) Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламова (Шамратова) Венера (Винера) Маратовна

Место рождения

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

02.03.1933

Дата смерти

19.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1933

Отец: Шамратов Хафис Антонович

Мать: не указана

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1957

Сын: Исламов Рустам Талгатович

Отец ребёнка: Исламов Талгат Исламович

Шугурово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1962

Сын: Исламов Наиль Талгатович

Отец ребёнка: Исламов Талгат Исламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Талгат Исламович

Смерть
19.12.2004