Исламова (Шамратова) Венера (Винера) Маратовна
Место рождения
Дата рождения02.03.1933
Дата смерти19.12.2004
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1933
Отец: Шамратов Хафис Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1957
Сын: Исламов Рустам Талгатович
Отец ребёнка: Исламов Талгат Исламович
Шугурово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1962
Отец ребёнка: Исламов Талгат Исламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2004