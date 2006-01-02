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Исламов Талгат Исламович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1933

Дата смерти

02.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1933

Отец: Исламов Гарфулислам Исламович

Мать: Исламова ПЕРВАЯ

Рождение ребёнка
27.07.1957

Сын: Исламов Рустам Талгатович

Мать ребёнка: Исламова Венера Маратовна

Рождение ребёнка
13.12.1962

Сын: Исламов Наиль Талгатович

Мать ребёнка: Исламова Венера Маратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламова Венера Маратовна

Смерть
02.01.2006
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