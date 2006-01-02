Исламов Талгат Исламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1933
Дата смерти02.01.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1933
Отец: Исламов Гарфулислам Исламович
Мать: Исламова ПЕРВАЯ
Рождение ребёнка
27.07.1957
Сын: Исламов Рустам Талгатович
Мать ребёнка: Исламова Венера Маратовна
Рождение ребёнка
13.12.1962
Мать ребёнка: Исламова Венера Маратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2006