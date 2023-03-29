Исламов Гарфулислам Исламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламов Гарфулислам Исламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1933

Сын: Исламов Талгат Исламович

Мать ребёнка: Исламова ПЕРВАЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камилова Раиса

Мать ребёнка: Исламова ВТОРАЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламова Миниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламова ВТОРАЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламова ПЕРВАЯ

Смерть
Неизвестно
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