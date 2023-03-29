Исламов Гарфулислам Исламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1933
Мать ребёнка: Исламова ПЕРВАЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камилова Раиса
Мать ребёнка: Исламова ВТОРАЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исламова Миниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исламова ВТОРАЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исламова ПЕРВАЯ
Смерть
Неизвестно