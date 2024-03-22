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Исламов Рустам Талгатович

Место рождения

Шугурово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1957

Отец: Исламов Талгат Исламович

Мать: Исламова Венера Маратовна

Шугурово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламов Рустам Рустамович

Мать ребёнка: Исламова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламов Денис Рустамович

Мать ребёнка: Исламова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламов Руслан Рустамович

Мать ребёнка: Исламова Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламова Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламова Мария Александровна

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