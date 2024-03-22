Исламова (Емелькина) Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958
Бракосочетание
21.07.1984
Рождение ребёнка
07.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исламов Наиль Талгатович
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1987
Дочь: Исламова Шипп Мария Наилевна
Отец ребёнка: Исламов Наиль Талгатович
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область