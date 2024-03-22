Исламова (Емелькина) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламова (Емелькина) Наталья Юрьевна

Место рождения

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958

Отец: Емелькин Юрий Серафимович

Мать: Емелькина Нина Васильевна

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.07.1984

Муж: Исламов Наиль Талгатович

Рождение ребёнка
07.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исламов Наиль Талгатович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1987

Дочь: Исламова Шипп Мария Наилевна

Отец ребёнка: Исламов Наиль Талгатович

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
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