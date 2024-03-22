Исламова Шипп (Исламова) Мария Наилевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1987
Отец: Исламов Наиль Талгатович
Мать: Исламова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
08.02.2013
Отец ребёнка: Shipp Callen Ryan
Рождение ребёнка
17.06.2016
Сын: Shipp Marcas Alton
Рождение ребёнка
03.08.2018
Сын: Shipp Oliver Rand
Отец ребёнка: Shipp Callen Ryan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Shipp Callen Ryan