(Исаева) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1923
Дата смерти27.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923
Отец: Исаев Евгений Иванович
Мать: Исаева Нина Петровна
Бракосочетание
17.04.1956
г. Москва, Бюро ЗАГС Сталинского-Первомайского района
Рождение ребёнка
25.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мандич Евгений Федорович
Россия
Рождение ребёнка
15.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мандич Евгений Федорович
Смерть
27.10.2000
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19