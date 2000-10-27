(Исаева) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.01.1923

Дата смерти

27.10.2000

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923

Отец: Исаев Евгений Иванович

Мать: Исаева Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.04.1956

Муж: Мандич Евгений Федорович

Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Бюро ЗАГС Сталинского-Первомайского района
Рождение ребёнка
25.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мандич Евгений Федорович

Россия
Рождение ребёнка
15.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мандич Евгений Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.10.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
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