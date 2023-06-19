Исаев Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1889
Дата смерти07.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889
Отец: Исаев Иван Иванович
Мать: Исаева Анна Петровна
Кузнецкая Покровская Соборная Церковь
Рождение ребёнка
08.01.1923
Дочь: Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Исаева Нина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1954
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19