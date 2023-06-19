Исаев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Евгений Иванович

Исаев Евгений Иванович

avatar

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

20.03.1889

Дата смерти

07.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889

Отец: Исаев Иван Иванович

Мать: Исаева Анна Петровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Кузнецкая Покровская Соборная Церковь
Рождение ребёнка
08.01.1923

Дочь: Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Исаева Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1954
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19