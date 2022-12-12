Исаева (Попова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Попова) Нина Петровна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

10.02.1897

Дата смерти

22.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897

Отец: Попов Петр Андреевич

Мать: Попова Мария Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
г. Новосибирск (Ново-Николаевск)
Рождение ребёнка
08.01.1923

Дочь: Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Исаев Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1969
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
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