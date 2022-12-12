Исаева (Попова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения10.02.1897
Дата смерти22.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897
Отец: Попов Петр Андреевич
Мать: Попова Мария Петровна
г. Новосибирск (Ново-Николаевск)
Рождение ребёнка
08.01.1923
Дочь: Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Исаев Евгений Иванович
Смерть
22.01.1969
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19