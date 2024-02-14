Зубаиров Мухтар Саляхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Место рождения

Уфимская губерния,Стерлитамакский уезд,Четырмановская волость,деревня Нижний Аллагуват

Дата рождения

?.03.1897

Дата смерти

13.12.1963

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1897

Отец: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Мать: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Рождение ребёнка
28.04.1936

Сын: Зубаиров Мурат Мухтарович

Мать ребёнка: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Рождение ребёнка
15.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Рождение ребёнка
05.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Смерть
13.12.1963
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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