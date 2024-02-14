Зубаиров Мухтар Саляхутдинович
Место рожденияУфимская губерния,Стерлитамакский уезд,Четырмановская волость,деревня Нижний Аллагуват
Дата рождения?.03.1897
Дата смерти13.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
28.04.1936
Сын: Зубаиров Мурат Мухтарович
Мать ребёнка: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира
Рождение ребёнка
15.04.1942
Рождение ребёнка
05.07.1945
Смерть
13.12.1963
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно