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Зубаиров Мурат Мухтарович

Место рождения

д.Аллагуват, Стерлитамакский район , БАССР

Дата рождения

28.04.1936

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1936

Отец: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Мать: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова (Багаутдинова) Магинур

Рождение ребёнка
27.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова (Багаутдинова) Магинур

Рождение ребёнка
01.09.1964

Сын: Зубаиров Марсель Маратович

Мать ребёнка: Зубаирова (Багаутдинова) Магинур

Смерть
25.08.2015

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