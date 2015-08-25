Зубаиров Мурат Мухтарович
Место рожденияд.Аллагуват, Стерлитамакский район , БАССР
Дата рождения28.04.1936
Дата смерти25.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубаирова (Багаутдинова) Магинур
Рождение ребёнка
01.09.1964
Сын: Зубаиров Марсель Маратович
Мать ребёнка: Зубаирова (Багаутдинова) Магинур
Смерть
25.08.2015