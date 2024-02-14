Зубаирова (Ишмуратова) Сабира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти20.04.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Ишмуратов Лутфулла
Мать: Махисарвар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
28.04.1936
Сын: Зубаиров Мурат Мухтарович
Отец ребёнка: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович
Рождение ребёнка
15.04.1942
Рождение ребёнка
05.07.1945
Смерть
20.04.1989