Зубаирова (Ишмуратова) Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

20.04.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1897 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ишмуратов Лутфулла

Мать: Махисарвар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Рождение ребёнка
28.04.1936

Сын: Зубаиров Мурат Мухтарович

Отец ребёнка: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Рождение ребёнка
15.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Рождение ребёнка
05.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Смерть
20.04.1989

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