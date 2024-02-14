Махисарвар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ишмуратов Ахмет Лутфуллович
Отец ребёнка: Ишмуратов Лутфулла
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира
Отец ребёнка: Ишмуратов Лутфулла
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ишмуратов Гайфулла Лутфуллович
Отец ребёнка: Ишмуратов Лутфулла
Смерть
Неизвестно