Махисарвар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махисарвар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ишмуратов Ахмет Лутфуллович

Отец ребёнка: Ишмуратов Лутфулла

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зубаирова (Ишмуратова) Сабира

Отец ребёнка: Ишмуратов Лутфулла

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ишмуратов Гайфулла Лутфуллович

Отец ребёнка: Ишмуратов Лутфулла

Смерть
Неизвестно

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