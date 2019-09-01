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Зубаиров Марсель Маратович

Место рождения

Салават, Башкирия

Дата рождения

01.09.1964

Дата смерти

06.04.2017

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1964

Отец: Зубаиров Мурат Мухтарович

Мать: Зубаирова (Багаутдинова) Магинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.04.2017

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