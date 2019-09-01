Зубаиров Марсель Маратович
Место рожденияСалават, Башкирия
Дата рождения01.09.1964
Дата смерти06.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.04.2017