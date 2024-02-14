Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Место рождения

Уфимская губерния,Стерлитамакский уезд,Четырмановская волость,деревня Нижний Аллагуват

Дата рождения

1871

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Баширов Бахтигани

Мать: Баширова Сагида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
?.03.1897

Сын: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
12.06.1899

Дочь: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Зубаиров Ахтям Саляхетдинович

Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
04.05.1904

Сын: Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович

Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Зубаиров Арслан Саляхетдинович

Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
30.10.1912

Сын: Зубаиров Гельметдин Саляхетдинович

Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Смерть
1959
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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