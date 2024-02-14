Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна
Место рожденияУфимская губерния,Стерлитамакский уезд,Четырмановская волость,деревня Нижний Аллагуват
Дата рождения1871
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Баширов Бахтигани
Мать: Баширова Сагида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1897
Сын: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович
Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
12.06.1899
Дочь: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна
Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
28.09.1901
Сын: Зубаиров Ахтям Саляхетдинович
Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
04.05.1904
Сын: Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович
Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
25.04.1908
Сын: Зубаиров Арслан Саляхетдинович
Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович
Рождение ребёнка
30.10.1912
Сын: Зубаиров Гельметдин Саляхетдинович
Отец ребёнка: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович
Смерть
1959
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно