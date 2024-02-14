Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Место рождения

г.Стерлитамак

Дата рождения

1861

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Зубаиров Сайфетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Рождение ребёнка
?.03.1897

Сын: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович

Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Рождение ребёнка
12.06.1899

Дочь: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Зубаиров Ахтям Саляхетдинович

Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Рождение ребёнка
04.05.1904

Сын: Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович

Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Зубаиров Арслан Саляхетдинович

Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Рождение ребёнка
30.10.1912

Сын: Зубаиров Гельметдин Саляхетдинович

Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Смерть
1917
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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