Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рождения1861
Дата смерти1917
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Зубаиров Сайфетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1897
Сын: Зубаиров Мухтар Саляхутдинович
Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна
Рождение ребёнка
12.06.1899
Дочь: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна
Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна
Рождение ребёнка
28.09.1901
Сын: Зубаиров Ахтям Саляхетдинович
Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна
Рождение ребёнка
04.05.1904
Сын: Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович
Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна
Рождение ребёнка
25.04.1908
Сын: Зубаиров Арслан Саляхетдинович
Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна
Рождение ребёнка
30.10.1912
Сын: Зубаиров Гельметдин Саляхетдинович
Мать ребёнка: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна
Смерть
1917
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно