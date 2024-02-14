Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович
Место рожденияд.Аллагуват, Стерлитамакский район
Дата рождения04.05.1904
Дата смерти26.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Политрук.Лейтенант Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович, 1904 года рождения. Участник войны с Японией 1938 г. и Великой Отечественной войны с июня 1941 г.-26.11.1942 г. В апреле лейтенант Зубаиров Ф.С. ... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна
Смерть
26.11.1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ