Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович

Место рождения

д.Аллагуват, Стерлитамакский район

Дата рождения

04.05.1904

Дата смерти

26.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1904

Отец: Зубаиров Саляхетдин Сайфетдинович

Мать: Зубаирова (Баширова) Хадича Бахтиганиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна

Военная служба
Неизвестно
Политрук.Лейтенант Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович, 1904 года рождения. Участник войны с Японией 1938 г. и Великой Отечественной войны с июня 1941 г.-26.11.1942 г. В апреле лейтенант Зубаиров Ф.С. ... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна

Смерть
26.11.1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ

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