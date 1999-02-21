Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна

Место рождения

д.Аллагуват Стерлитамакский район

Дата рождения

15.09.1906

Дата смерти

21.02.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906

Отец: Абдрахманов Бахтияр

Мать: Абдрахманова Гайша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович

Рождение ребёнка
15.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович

Смерть
21.02.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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