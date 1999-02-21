Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна
Место рожденияд.Аллагуват Стерлитамакский район
Дата рождения15.09.1906
Дата смерти21.02.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906
Отец: Абдрахманов Бахтияр
Мать: Абдрахманова Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубаиров Фасхетдин Саляхетдинович
Смерть
21.02.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно