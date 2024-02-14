Абдрахманов Бахтияр
Место рожденияУфимская губерния,Стерлитамакский уезд,Четырмановская волость,деревня Нижний Аллагуват
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдрахманова Гайша
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна
Мать ребёнка: Абдрахманова Гайша
Смерть
Около 1936
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно