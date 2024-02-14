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Абдрахманов Бахтияр

Место рождения

Уфимская губерния,Стерлитамакский уезд,Четырмановская волость,деревня Нижний Аллагуват

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдрахманова Гайша

Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Зубаирова (Абдрахманова) Хадича Бахтияровна

Мать ребёнка: Абдрахманова Гайша

Смерть
Около 1936
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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