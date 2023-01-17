Иванов (Зиновьев) Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Зиновьев) Филипп Васильевич

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Место рождения

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1870 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: Варвара Георгиевна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.11.1888

Жена: Каныгина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Иванова Параскева Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Иванова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Иванов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Иванов Игнат Филиппович Игнат Филиппович

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1901 ст.

Дочь: Иванова Александра Филипповна

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1903

Дочь: Иванова Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смена фамилии
1916
Смерть
Неизвестно
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