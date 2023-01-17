Иванов (Зиновьев) Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1870 ст.
Отец: Василий Иванович
Мать: Варвара Георгиевна
Бракосочетание
?.11.1888
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Иванова Параскева Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Иванова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Иванов Игнат Филиппович Игнат Филиппович
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.04.1901 ст.
Дочь: Иванова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1903
Дочь: Иванова Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Михайловна
Смена фамилии
1916
Смерть
Неизвестно