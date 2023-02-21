Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1865 ст.
Жена: не указана
Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Мать ребёнка: Варвара Георгиевна
Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иванов Порфирий Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иванов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Васильевна
Смерть
Неизвестно