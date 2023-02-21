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Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1865 ст.

Жена: не указана

Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Иванов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Варвара Георгиевна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Иванов Порфирий Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Иванов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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