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Иванова Анна Филипповна

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1894

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Иванов Филипп Васильевич

Мать: Каныгина Анастасия Михайловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.10.1913

Сын: Никитин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Никитин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
?.11.1915

Дочь: Никитина Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Никитин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
15.09.1919

Сын: Никитин Иван Семенович

Отец ребёнка: Никитин Семен Михайлович

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1982
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