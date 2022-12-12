Иванова Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
?.10.1913
Сын: Никитин Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Никитин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
?.11.1915
Дочь: Никитина Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Никитин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
15.09.1919
Отец ребёнка: Никитин Семен Михайлович
Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1982