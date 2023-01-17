Каныгина Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Коныгин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1888
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Иванова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Иванов Игнат Филиппович Игнат Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1901 ст.
Дочь: Иванова Александра Филипповна
Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1903
Дочь: Иванова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно