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Каныгина Анастасия Михайловна

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Место рождения

Бугульминка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Коныгин Михаил

Мать: не указана

Бугульминка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.11.1888

Муж: Иванов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Иванова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Иванов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Иванов Игнат Филиппович Игнат Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1901 ст.

Дочь: Иванова Александра Филипповна

Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1903

Дочь: Иванова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Иванов Филипп Васильевич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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