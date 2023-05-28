Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

17.01.1779 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1728

Муж: Константин Данилов

Рождение ребёнка
1729

Сын: Яков Константинов

Отец ребёнка: Константин Данилов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Константин Данилов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Константин Данилов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.01.1779 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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