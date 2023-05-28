Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти17.01.1779 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1728
Муж: Константин Данилов
Рождение ребёнка
1729
Сын: Яков Константинов
Отец ребёнка: Константин Данилов
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Константин Данилов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Константин Данилов
Смерть
17.01.1779 ст.