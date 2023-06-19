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Константин Данилов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Данила

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1728

Жена: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1729

Сын: Яков Константинов

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно