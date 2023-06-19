Константин Данилов
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1728
Жена: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1729
Сын: Яков Константинов
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Смерть
Неизвестно