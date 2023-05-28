Евдокия Константинова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Константин Данилов
Мать: Ирина Алексеева
Бракосочетание
12.11.1745 ст.
Муж: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
24.06.1749 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акилина Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Васильев
Бракосочетание
1757
Муж: Мартын Васильев
Смерть
Неизвестно