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Евдокия Константинова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Константин Данилов

Мать: Ирина Алексеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.11.1745 ст.

Муж: Иван Фёдоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1749 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акилина Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1757

Муж: Мартын Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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