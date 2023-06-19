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Мартын Васильев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Василий Евсеев

Мать: Ирина Михайлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1732

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Мартынова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1740 ст.

Сын: Яким Мартынов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1742 ст.

Дочь: Ирина Мартынова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно