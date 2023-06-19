Мартын Васильев
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Василий Евсеев
Мать: Ирина Михайлова
Бракосочетание
До 1732
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Мартынова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
09.09.1740 ст.
Сын: Яким Мартынов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
16.04.1742 ст.
Дочь: Ирина Мартынова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно