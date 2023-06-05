Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1732

Муж: Мартын Васильев

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1740 ст.

Сын: Яким Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1742 ст.

Дочь: Ирина Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно