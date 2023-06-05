Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1732
Муж: Мартын Васильев
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Васильев
Рождение ребёнка
09.09.1740 ст.
Сын: Яким Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Васильев
Рождение ребёнка
16.04.1742 ст.
Дочь: Ирина Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Васильев
Смерть
Неизвестно