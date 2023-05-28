Яков Константинов
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Константин Данилов
Мать: Ирина Алексеева
Бракосочетание
До 1750
Жена: Ефимия Исаева
Рождение ребёнка
28.07.1751 ст.
Сын: Прокофий Яковлев
Мать ребёнка: Ефимия Исаева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Ефимия Исаева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Ефимия Исаева
Бракосочетание
12.01.1762 ст.
Жена: Мавра Семёнова
В МК 1762 названа "Февроньей Никифоровой"; в ИВ 1764 - "Екатериной Семёновой"
Рождение ребёнка
25.11.1768 ст.
Сын: Климент Яковлев
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Смерть
Неизвестно