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Яков Константинов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Константин Данилов

Мать: Ирина Алексеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1750

Жена: Ефимия Исаева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1751 ст.

Сын: Прокофий Яковлев

Мать ребёнка: Ефимия Исаева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Ефимия Исаева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Ефимия Исаева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1762 ст.

Жена: Мавра Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
В МК 1762 названа "Февроньей Никифоровой"; в ИВ 1764 - "Екатериной Семёновой"
Рождение ребёнка
25.11.1768 ст.

Сын: Климент Яковлев

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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