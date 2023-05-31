Ефимия Исаева
Место рождения
Дата рождения11.07.1729 ст.
Дата смерти1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1729 ст.
Отец: Исай Игнатьев
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
До 1750
Муж: Яков Константинов
Рождение ребёнка
28.07.1751 ст.
Сын: Прокофий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Константинов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Константинов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Константинов
Смерть
1760