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Ефимия Исаева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.07.1729 ст.

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1729 ст.

Отец: Исай Игнатьев

Мать: Акилина Иванова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1750

Муж: Яков Константинов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1751 ст.

Сын: Прокофий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Константинов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Константинов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Константинов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1760
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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