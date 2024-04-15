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Белич Афанасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1904 ст.

Дочь: Белич Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: Белич Соломония Трофимовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.09.1905 ст.

Дочь: Белич Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Белич Соломония Трофимовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.

Дочь: Анна Или Кирилл

Мать ребёнка: Белич Соломония Трофимовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белич Соломония Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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