Белич Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1904 ст.
Дочь: Белич Любовь Афанасьевна
Мать ребёнка: Белич Соломония Трофимовна
Рождение ребёнка
14.09.1905 ст.
Дочь: Белич Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Белич Соломония Трофимовна
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.
Дочь: Анна Или Кирилл
Мать ребёнка: Белич Соломония Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно