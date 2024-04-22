Белич (Белич) Любовь Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1904 ст.
Дата смерти05.11.1904 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904 ст.
Крещение
19.09.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
05.11.1904 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
07.11.1904 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки