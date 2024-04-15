Белич Соломония Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1904 ст.
Дочь: Белич Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Белич Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1905 ст.
Дочь: Белич Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Белич Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.
Дочь: Анна Или Кирилл
Отец ребёнка: Белич Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно