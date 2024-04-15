Белич (Белич) Пелагея Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1905 ст.
Дата смерти26.11.1905 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Похороны
27.08.1905 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки
Рождение
14.09.1905 ст.
Крещение
01.10.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
26.11.1905 ст.
Причина смерти: от слабости