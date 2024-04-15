Белич (Белич) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белич (Белич) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.09.1905 ст.

Дата смерти

26.11.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Похороны
27.08.1905 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки
Рождение
14.09.1905 ст.

Отец: Белич Афанасий Васильевич

Мать: Белич Соломония Трофимовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
01.10.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
26.11.1905 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от слабости
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