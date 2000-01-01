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Орнатский Фирс Петров

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Место рождения

Череповецкий уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.10.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федотовский Петр Иоанович

Мать: не указана

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Тюльпанова Александра Фирсовна

Мать ребёнка: Орнатская Параскева Александрова

Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.

Дочь: Городецкая Мария Фирсовна

Мать ребёнка: Орнатская Параскева Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Параскева Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
03.10.1858
Череповецкий уезд
Причина смерти: чахотка | Погребеие было совершено 6 октября 1858 г."священнком Ильинской церкви Тимофеем Серпуховым,Конечновским священником Алексеем Изомовым и Андогским священником Василием Орнатс... Показать все
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