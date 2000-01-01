Орнатский Фирс Петров
Место рожденияЧереповецкий уезд
Дата рождения1820
Дата смерти03.10.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Федотовский Петр Иоанович
Мать: не указана
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Тюльпанова Александра Фирсовна
Мать ребёнка: Орнатская Параскева Александрова
Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.
Дочь: Городецкая Мария Фирсовна
Мать ребёнка: Орнатская Параскева Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
03.10.1858
Череповецкий уезд
Причина смерти: чахотка | Погребеие было совершено 6 октября 1858 г."священнком Ильинской церкви Тимофеем Серпуховым,Конечновским священником Алексеем Изомовым и Андогским священником Василием Орнатс... Показать все