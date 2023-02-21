Городецкая (Орнатская) Мария Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая (Орнатская) Мария Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849 ст.

Отец: Орнатский Фирс Петров

Мать: Орнатская Параскева Александрова

Рождение ребёнка
25.01.1876 ст.

Сын: Городецкий Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.

Дочь: Городецкая Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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