Городецкая (Орнатская) Мария Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1876 ст.
Сын: Городецкий Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.
Дочь: Городецкая Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно