Орнатская Параскева Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орнатская Параскева Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Тюльпанова Александра Фирсовна

Отец ребёнка: Орнатский Фирс Петров

Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.

Дочь: Городецкая Мария Фирсовна

Отец ребёнка: Орнатский Фирс Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орнатский Фирс Петров

Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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