Орнатская Параскева Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Тюльпанова Александра Фирсовна
Отец ребёнка: Орнатский Фирс Петров
Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.
Дочь: Городецкая Мария Фирсовна
Отец ребёнка: Орнатский Фирс Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно