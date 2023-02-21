Федотовский Петр Иоанович
Место рожденияCело Федотово Раменье
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Федотовский Иоанн Афанасьев
Мать: не указана
Cело Федотово Раменье
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
28.12.1828 ст.
Мать ребёнка: не указана
Череповецкий уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно