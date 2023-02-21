Федотовский Петр Иоанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовский Петр Иоанович

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Место рождения

Cело Федотово Раменье

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Федотовский Иоанн Афанасьев

Мать: не указана

Cело Федотово Раменье
Рождение ребёнка
1816

Сын: Федотовский Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Орнатский Фирс Петров

Мать ребёнка: не указана

Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
28.12.1828 ст.

Сын: Орнатский Василий Петров

Мать ребёнка: не указана

Череповецкий уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно
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