Капцова (Мешкова) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Мешков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина (Капцова) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Капцова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Будаева (Капцова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Капцов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович
Смерть
1902