Капцова (Мешкова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Мешкова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мешков Сергей

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капцов Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина (Капцова) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капцов Иван Тимофеевич2

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Капцов Яким Тимофеевич

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Капцова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Капцов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Будаева (Капцова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Капцов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Капцов Тимофей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1902
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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