Капцов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Капцов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Капцова Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Будаева Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Капцов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна
Смерть
1897