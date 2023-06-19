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Капцов Тимофей Иванович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Капцов Иван Гаврилович

Мать: Капцова Домна Герасимовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Капцов Яким Тимофеевич

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Капцова Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Капцов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Будаева Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Капцов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капцов Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капцов Иван Тимофеевич2

Мать ребёнка: Капцова Наталья Сергеевна

Смерть
1897
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд