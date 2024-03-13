Капцова Матрона Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапцова Матрона Ильинична

Капцова Матрона Ильинична

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Капцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Капцов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Капцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Капцова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Капцова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.