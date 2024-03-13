Капцова Матрона Ильинична
Место рождения
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Капцова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Капцова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Капцов Иван Прохорович