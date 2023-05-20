Будаева (Капцова) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будаев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Будаева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Будаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Будаева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Будаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Будаев Иван Иванович