Будаева (Капцова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Капцова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Капцов Тимофей Иванович

Мать: Капцова (Мешкова) Наталья Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Будаева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Будаев Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Будаева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Будаев Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Будаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Будаев Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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