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Нилич Иван Георгиевич

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Место рождения

Маршинцы, Чернівецька область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Между 09.06.1876 и 05.11.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Нилич Георгий Георгиевич

Мать: Нилич Евдокия Федоровна

Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1833 по 1861
Маршинцы, Чернівецька область
Крепостной помещичий крестьянин
Гражданство
С 1833
Маршинцы, Чернівецька область
Россия
Место жительства
Между 1833 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
Крещение
1833
Маршинцы, Чернівецька область
Бракосочетание
Около 1857

Жена: Нилич Мария Георгиевна

Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1861
Маршинцы, Чернівецька область
Царанин
Похороны
Между 1867 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
09.06.1876

Дочь: Скрикуляк Александра Ивановна

Мать ребёнка: Нилич Мария Георгиевна

Маршинцы, Чернівецька область
Смерть
Между 09.06.1876 и 05.11.1895
Маршинцы, Чернівецька область
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