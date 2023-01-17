Нилич Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиМежду 09.06.1876 и 05.11.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1833
Отец: Нилич Георгий Георгиевич
Мать: Нилич Евдокия Федоровна
Работа или профессия
С 1833 по 1861
Крепостной помещичий крестьянин
Гражданство
С 1833
Россия
Место жительства
Между 1833 и 1901
Крещение
1833
Бракосочетание
Около 1857
Жена: Нилич Мария Георгиевна
Работа или профессия
С 1861
Царанин
Похороны
Между 1867 и 1901
Рождение ребёнка
09.06.1876
Дочь: Скрикуляк Александра Ивановна
Мать ребёнка: Нилич Мария Георгиевна
Смерть
Между 09.06.1876 и 05.11.1895