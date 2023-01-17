Нилич Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиМежду 1867 и 1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Нилич Георгий
Мать: не указана
Крещение
1801
Гражданство
С 1801 по 1812
Княжество Молдавское
Работа или профессия
С 1801 по 1861
Крепостной помещичий крестьяник
Место жительства
С 1801
Гражданство
С 1812
Россия
Бракосочетание
Между 1828 и 1833
Жена: Нилич Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Нилич Евдокия Федоровна
Работа или профессия
С 1861
Царанин
Похороны
Между 1867 и 1901
Смерть
Между 1867 и 1901