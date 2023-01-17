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Нилич Георгий Георгиевич

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Место рождения

Маршинцы, Чернівецька область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Между 1867 и 1901

Пол

Мужской

Отец

До 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Нилич Георгий

Мать: не указана

Маршинцы, Чернівецька область
Крещение
1801
Маршинцы, Чернівецька область
Гражданство
С 1801 по 1812
Маршинцы, Чернівецька область
Княжество Молдавское
Работа или профессия
С 1801 по 1861
Маршинцы, Чернівецька область
Крепостной помещичий крестьяник
Место жительства
С 1801
Маршинцы, Чернівецька область
Гражданство
С 1812
Маршинцы, Чернівецька область
Россия
Бракосочетание
Между 1828 и 1833

Жена: Нилич Евдокия Федоровна

Маршинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Нилич Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Нилич Евдокия Федоровна

Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1861
Маршинцы, Чернівецька область
Царанин
Похороны
Между 1867 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
Смерть
Между 1867 и 1901
Маршинцы, Чернівецька область
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